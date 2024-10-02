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Росія атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові - влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
23:56
Війна з Росією КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів

Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків

Зміст

Про загрозу ударних БПЛА з півночі стало відомо о 20:16. Безпілотники фіксувались на Сумщині та Полтавщині.

Після 22:00 росіяни запустили нові групи ударних безпілотників з Курської області, а також з південного напрямку.

Станом на 22:35 відомо про загрозу для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей.

Рух дронів станом на 23:21 :

  • На півдні Сумщини, курс південно-західний;
  • На межі Сумської, Київської та Полтавської областей, курс південно-західний;
  • У південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;
  • У північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
  • У районі Броварів із сходу у західному напрямку;
  • У районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
  • З Херсонщини на Миколаївщину;
  • На межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
  • У районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

Вибухи та робота ППО

Київська ОВА о 23:10 повідомила: "У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях"

Атака Харкова

О 22:58 міський голова Терехов написав про атаку КАБів.

"Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам", - написав згодом він.

У ОВА повідомили, що, за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.  Мер додав, що удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

ОВА повідомила, що за попередніми даними, постраждали сім людей.

"На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа - горить сам будинок та авто біля нього. Маємо попередню інформацію про сімох постраждалих", - написав Терехов.

У ОВА повідомили, що ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами.

Там додали, що горять щонайменше 10 автомобілів. 

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалих уже вісім. Серед них - дівчинка трьох років. 

"Усі - в середньому та легкому станах", - написав Олег Синєгубов.

О 23:54 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до девʼяти осіб.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
Харків
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
сирени
Олег Синєгубов
повітряна тривога
Ігор Терехов
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