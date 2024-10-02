Росія атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові - влучання в багатоповерхівку, є постраждалі
Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків
Про загрозу ударних БПЛА з півночі стало відомо о 20:16. Безпілотники фіксувались на Сумщині та Полтавщині.
Після 22:00 росіяни запустили нові групи ударних безпілотників з Курської області, а також з південного напрямку.
Станом на 22:35 відомо про загрозу для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей.
Рух дронів станом на 23:21 :
- На півдні Сумщини, курс південно-західний;
- На межі Сумської, Київської та Полтавської областей, курс південно-західний;
- У південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;
- У північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
- У районі Броварів із сходу у західному напрямку;
- У районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
- З Херсонщини на Миколаївщину;
- На межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
- У районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.
Вибухи та робота ППО
Київська ОВА о 23:10 повідомила: "У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях"
Атака Харкова
О 22:58 міський голова Терехов написав про атаку КАБів.
"Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам", - написав згодом він.
У ОВА повідомили, що, за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури. Мер додав, що удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.
ОВА повідомила, що за попередніми даними, постраждали сім людей.
"На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа - горить сам будинок та авто біля нього. Маємо попередню інформацію про сімох постраждалих", - написав Терехов.
У ОВА повідомили, що ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами.
Там додали, що горять щонайменше 10 автомобілів.
Згодом в ОВА повідомили, що постраждалих уже вісім. Серед них - дівчинка трьох років.
"Усі - в середньому та легкому станах", - написав Олег Синєгубов.
О 23:54 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до девʼяти осіб.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.5Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе