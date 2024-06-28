У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Чоловіка врятувати не вдалося.

"28 червня, близько 12:55, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку чоловік зірвався в шахту ліфта з висоти приблизно 5-го поверху. Потерпілого дістали рятувальники та медики. Йому надали медичну допомогу. 66-річний громадянин був у свідомості, однак по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік вирішив не чекати приїзду служб і самостійно відкрив двері ліфта, який зупинився між поверхами. Внаслідок цього людина зірвалася в шахту.

У зв'язку з трагедією у Вишневому поліція закликає українців не намагатися самостійно вибратися з ліфта в разі його раптової зупинки, а викликати відповідні служби.