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У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували

28 червня, 2024 п'ятниця
17:23
Суспільство

У Вишневому на Київщині чоловік намагався самостійно вийти з ліфта, який зупинився між поверхами через відключення світла, і впав у шахту

Зміст

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Чоловіка врятувати не вдалося.

"28 червня, близько 12:55, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку чоловік зірвався в шахту ліфта з висоти приблизно 5-го поверху. Потерпілого дістали рятувальники та медики. Йому надали медичну допомогу. 66-річний громадянин був у свідомості, однак по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік вирішив не чекати приїзду служб і самостійно відкрив двері ліфта, який зупинився між поверхами. Внаслідок цього людина зірвалася в шахту.

У зв'язку з трагедією у Вишневому поліція закликає українців не намагатися самостійно вибратися з ліфта в разі його раптової зупинки, а викликати відповідні служби.

Теги:
Новини
Україна
Київщина
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