У Запорізькій області планують побудувати 5 підземних шкіл
У Запоріжжі та області побудують 5 підземних шкіл. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.
"Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Федоров наголосив, що перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.
- Нещодавно Федоров повідомив про плани відкрити у Запоріжжі підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання у новому навчальному році.
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