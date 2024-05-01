Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Запорізькій області планують побудувати 5 підземних шкіл

У Запорізькій області планують побудувати 5 підземних шкіл

1 травня, 2024 середа
08:23
Суспільство підземна школа у Харкові

У Запоріжжі та області побудують 5 підземних шкіл. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

"Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.

  • Нещодавно Федоров повідомив про плани відкрити у Запоріжжі підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання у новому навчальному році.
Теги:
Україна
освіта
Запоріжжя
Запорізька область
Читайте також:
Росія пропаганда США
30 квітня, 2024 вiвторок
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
Внуково
28 квітня, 2024 неділя
Майже тисяча громадян Таджикистану заблоковані в московських аеропортах, - МЗС країни
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
29 квітня, 2024 понедiлок
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
08:56
Ексклюзив
Ворог активізував наступальні дії на Куп'янському напрямку, - начальник Куп'янської МВА Беседін
08:31
Перевірка документів і транспорту, обмеження руху: в центрі Києва СБУ проводить протидиверсійні заходи
08:20
санкції США
"Ми не збавляли темпів": у Держдепі запевнили, що США не пом'якшуватимуть санкції проти Росії
08:09
OPINION
Юрій Богданов
Що змінить і чого не змінить затвердження допомоги від США?
07:43
Нікополь
РФ увечері 30 квітня атакувала Нікополь: постраждала жінка
07:42
F-16
Втретє за пів року: у США розбився винищувач F-16
07:40
Норвегія
Норвегія виділила Україні $600 млн: на що підуть гроші
07:36
Інфографіка
втрати росіян
За добу війни в Україні РФ втратила 1120 військових, 5 танків та 21 бронемашину
07:14
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про знищення 6 дронів у 4 регіонах, росЗМІ кажуть про влучання в НПЗ
07:01
Анонс
Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
"Борусія Дортмунд" - ПСЖ: де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
06:43
Роскомнагляд
РФ заблокувала сайт правозахисного проєкту з підтримки політв'язнів "Меморіал"
06:31
Ллойд Остін
Остін пообіцяв надати Україні "стільки ATACMS, скільки США зможуть" та закликав партнерів передавати Patriot
06:14
Ілюстративне фото
Перший у столиці: в Києві відкрили центр рекрутингу до Сил оборони
05:29
АЕС
Сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ
05:09
Оновлено
акції протесту Тбілісі
Сутички під час протестів у Тбілісі: силовики відступили, демонстранти повернулися до будівлі парламенту
04:55
окупанти орки танк рф
Російська армія сповільнює атаки навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступ на Часів Яр, - ISW
03:46
електроенергія
Держдеп США: заохочуємо усі країни зменшувати залежність від енергії РФ
03:02
ДТП
На вулиці Лос-Анджелеса поїзд метро зіткнувся з автобусом: щонайменше 55 постраждалих
02:46
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни атакували Одесу балістикою: загинуло троє людей, ще троє поранені
01:42
Стефан Сежурне
Очільник МЗС Франції Сежурне назвав умови для миру в Ізраїлі й на Близькому Сході
01:25
У Вишгороді на Київщині з багатоповерхівки через займання покришки евакуювали 84 людей
01:02
Вірмено-азербайджанський кордон
МЗС України привітало делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
00:58
Оновлено
Улан-Уде, пожежа
У Бурятії вирувала пожежа, згоріли дачні будинки, з частини Улан-Уде евакуювали жителів
00:43
НАТО, державний прапор України
Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви
2024, вiвторок
30 квітня
23:53
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Баварія" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:43
Чанпен Чжао
Засновник криптовалютної біржі Binance Чжао сяде у в'язницю
23:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак закликав кардинала Дзуппі допомогти звільнити бойових медиків з російського полону
23:07
Ексклюзив
українські військові
Щойно в ЗСУ буде достатньо боєприпасів, наступ РФ, найімовірніше, закінчиться, - військовий експерт Самусь
23:05
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
"Затримки в постачанні допомоги підірвали довіру України до НАТО": Столтенберг окреслив, як це змінити
22:49
пенсіонери
"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня
22:35
Ексклюзив
Макрон та Байден
"Протиядерна парасоля для країн-членів ЄС": нардеп Наливайченко про ймовірні плани Франції зі США
22:32
Окупанти демонструють на "розважальній виставці" розстріляні маріупольські трамваї, - міськрада
22:31
МЗС України
"Не порушує прав людини": МЗС надало нові роз'яснення про припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном
22:21
олімпіада 2024
Франція відмовилась акредитувати російських "волонтерів", які зібрались на Олімпіаду-2024
21:52
Росія активізувала дезінформаційну кампанію
"Майдан-3 у травні": Росія активізувала дезінформаційну кампанію
21:46
Великдень
Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать 23 тис. правоохоронців
21:35
Ексклюзив
навчання НАТО
ЗСУ є двигуном і локомотивом інтеграції України в НАТО, - нардеп Наливайченко
21:21
"Особливих результатів досягли щодо дронів": Зеленський провів низку військових нарад
21:19
Рада Європи
Комітет РЄ почав підготовку до створення спецтрибуналу для РФ
20:39
Дональд Трамп
Суддя оштрафував Трампа на $9 тис. під час розгляду справи про махінації та підкуп порнозірки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV