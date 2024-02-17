У Запоріжжі до 1 вересня планують відкрити підземні школи

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"До 1 вересня в Запоріжжі будуть підземні школи. Освіта розпочнеться. Я хочу, щоб діти здобували освіту... Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які треба зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні?" - наголосив Федоров.

За його словами, у березні в місті планують відкрити близько 50 шкіл, а за місяць - збільшити цю кількість.

Федоров додав, що для тих дітей, які виїхали з міста, навчання буде проводитися онлайн.

"Завдання одне: 1 вересня всі діти мають вийти в змішану систему освіти. Хто виїхав - продовжить онлайн. Зробимо підземні школи. Працюємо тепер над локаціями, дві чи три їх буде. Навіщо це? Бо ніхто не знає, скільки триватиме війна", - зазначив голова Запорізької ОВА.