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У Запоріжжі до 1 вересня планують відкрити підземні школи

17 лютого, 2024 субота
08:38
Суспільство Запоріжжя

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про плани відкрити у Запоріжжі підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання у новому навчальному році

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"До 1 вересня в Запоріжжі будуть підземні школи. Освіта розпочнеться. Я хочу, щоб діти здобували освіту... Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які треба зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні?" - наголосив Федоров.

За його словами, у березні в місті планують відкрити близько 50 шкіл, а за місяць - збільшити цю кількість.

Федоров додав, що для тих дітей, які виїхали з міста, навчання буде проводитися онлайн.

"Завдання одне: 1 вересня всі діти мають вийти в змішану систему освіти. Хто виїхав - продовжить онлайн. Зробимо підземні школи. Працюємо тепер над локаціями, дві чи три їх буде. Навіщо це? Бо ніхто не знає, скільки триватиме війна", - зазначив голова Запорізької ОВА. 

  • У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
  • Вже у січні  у харківському метро запрацював дитячий садок для дошкільнят. До нього вже записались 650 дітей.
Теги:
освіта
Запоріжжя
Війна з Росією
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2024, субота
17 лютого
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