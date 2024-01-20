У метро Харкова відкрили дитячий садок

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті", - йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що "метросадок" працюватиме щосуботи та щонеділі.

Він підкреслив, що можливість долучитися є у всіх охочих, адже критерій відбору - виключно вік.

Мер впевнений в успіху цього проєкту і сподівається, що найближчим часом поділиться його розширенням.