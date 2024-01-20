У метро Харкова відкрили дитячий садок
Дитячий садок для дошкільнят запрацював у харківському метро. До нього вже записались 650 дітей
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті", - йдеться у повідомленні.
Терехов зазначив, що "метросадок" працюватиме щосуботи та щонеділі.
Він підкреслив, що можливість долучитися є у всіх охочих, адже критерій відбору - виключно вік.
Мер впевнений в успіху цього проєкту і сподівається, що найближчим часом поділиться його розширенням.
- У Харкові в школі, яку облаштували у метрополітені, після осінніх канікул збільшилась кількість учнів: наразі сформовано 75 класів усіх вікових груп.
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