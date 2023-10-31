У харківській школі в метро після осінніх канікул зросла кількість учнів

Про це поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у новій четверті офлайн навчатиметься більша кількість харківських школярів.

Фото: facebook.com/ihor.terekhov

"Так, сьогодні у метрошколі навчання розпочинають вже 1388 учнів. Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул. Відтепер ми маємо вже 75 сформованих навчальних класів усіх вікових груп", - розповів Терехов.

Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Зазначимо, Харків облаштував приміщення для навчання школярів на п'яти станціях метрополітену. На станціях "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням.

Відповідну територію в метро облаштували так, щоб вона не перешкоджала трафіку пасажирів метрополітену. Діти навчаються у дві зміни - з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.