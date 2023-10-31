У харківській школі в метро після осінніх канікул зросла кількість учнів
У Харкові в школі, яку облаштували у метрополітені, після осінніх канікул збільшилась кількість учнів: наразі сформовано 75 класів усіх вікових груп
Про це поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, у новій четверті офлайн навчатиметься більша кількість харківських школярів.
Фото: facebook.com/ihor.terekhov"Так, сьогодні у метрошколі навчання розпочинають вже 1388 учнів. Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул. Відтепер ми маємо вже 75 сформованих навчальних класів усіх вікових груп", - розповів Терехов.
Фото: facebook.com/ihor.terekhovЗазначимо, Харків облаштував приміщення для навчання школярів на п'яти станціях метрополітену. На станціях "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням.
Відповідну територію в метро облаштували так, щоб вона не перешкоджала трафіку пасажирів метрополітену. Діти навчаються у дві зміни - з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.
- 1 вересня символічну святкову лінійку до Дня знань, яка відбулася у метро Харкова, відвідали близько 400 учнів з усіх районів міста.
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