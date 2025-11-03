У Запорізькій області посилили комендантську годину

Про це йдеться на сайті ОДА.

Рішенням Ради оборони Запоріжжя у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00.

Натомість на решті території області час обмежень не змінюється – з 00:00 до 05:00.