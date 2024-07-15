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Ексклюзив

Углава не з'явився на перевірку поліграфом, організовану НАБУ, - голова антикорупційного комітету ВР Радіна

15 липня, 2024 понедiлок
17:16
Суспільство Гізо Углава

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна заявила, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава не прийшов на поліграф, організований антикорупційним бюро

Зміст

Про це вона розповіла у коментарі кореспондентці "Еспресо" Катерині Галко.

Радіна прокоментувала слова Углави стосовно того, що він пройшов поліграф за власної ініціативи.

"Я хочу також звернути увагу на повідомлення першого заступника директора антикорупційного бюро щодо того, що він пройшов поліграф, проведення якого йому начебто не забезпечило НАБУ. Нас проінформував директор НАБУ, що на поліграф, організований в рамках службового розслідування, наразі перший заступник керівника антикорупційного бюро, пан Гізо Углава, не з'явився. Натомість пройшов поліграф, організований ним самостійно в якомусь іншому місці, до чого антикорупційне бюро не має жодного стосунку", - зазначила вона.

Також Радіна розповіла, що за словами директора НАБУ, наразі існує два службові розслідування, одне з яких має бути закінчене протягом тижня

"Після цього воно має бути розглянуте дисциплінарною комісією і впродовж наступного місяця директор антикорупційного бюро буде тією особою, яка має ухвалити фінальне рішення по застосуванню дисциплінарних санкцій, зокрема і можливості звільнення осіб, причетність яких до тиску на викривачів і незаконних вказівок детективів може бути встановлена в результатах таких службових розслідувань", - сказала Радіна.

  • 12 липня Гізо Углава заявив, що пройшов телеграф висновок якого свідчить, що він не причетний до зливів інформації з НАБУ.

Що відомо про витік інформації в НАБУ

"Українська правда" 22 травня повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

У пресслужбі бюро 24 травня повідомили, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву через розслідування ймовірного витоку інформації.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у вівторок, 11 червня, прокоментував ситуацію, яка виникла навколо інформації про ймовірний витік інформації в бюро.Він заявив, що за фактом витоку інформації було розпочате досудове розслідування. 

"Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум - це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку", - прокоментував Кривонос. 

Теги:
Україна
НАБУ
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