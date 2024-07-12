Заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф і не причетний до зливів інформації

Про це повідомив на сторінці у Facebook.

"Готовність до його проходження (поліграфа - ред.) я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно", - йдеться у повідомленні.

Углава зазначив, що відповідно до висновків, він не причетний до витоку інформації слідства у НАБУ.

За його словами, поліграф він пройшов з власної ініціативи, оскільки "задекларована ним вимога щодо його необхідності не була почута та врахована".

Також Углава зауважив, що відсторонився самостійно і одразу після того, як з’явилися "закиди" про його причетність до зливу.

"Необґрунтована медійна атака щодо мене продовжується і зараз. Зважаючи на це, можу зробити лише один висновок - всі ці дії мають на меті знищити мою репутацію", - додав Гізо Углава.

Що відомо про витік інформації в НАБУ

"Українська правда" 22 травня повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

У пресслужбі бюро 24 травня повідомили, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву через розслідування ймовірного витоку інформації.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у вівторок, 11 червня, прокоментував ситуацію, яка виникла навколо інформації про ймовірний витік інформації в бюро.Він заявив, що за фактом витоку інформації було розпочате досудове розслідування.

"Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум - це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку", - прокоментував Кривонос.