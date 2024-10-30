Україна має дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що до заходу долучилися близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що збереження авіаційної інфраструктури є стратегічним завданням.

"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб, коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко", - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами.

"Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план", - наголосив Кулеба.

На початку заходу економічна радниця Посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору. Оцінку ризиків для цивільної авіації підготувала Державна авіаційна служба України, а про особливості організації безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи розповіли в Украерорусі.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, а також авіакомпанії airBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir - European Charter Airlines, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, The Boeing Company, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.