Україна отримала від Румунії ЗРК Patriot
Румунія надіслала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot, безкоштовне надання якого раніше схвалили в Бухаресті
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міноборони Румунії "Радіо Свобода".
"Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "шахеди" і ракети", - написав український президент.
Водночас надання Україні Patriot підтвердили в румунському міністерстві оборони.
"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", - заявив речник оборонного відомства Константін Спіну.
Що передувало
30 серпня міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
2 вересня Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхая Константіна повідомив, що румунський уряд схвалив законопроєкт про передачу Києву Patriot.
Наступного дня нижня палата румунського парламенту ухвалила закон, який дозволить безоплатно передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив надання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
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