Україна отримала від Румунії ЗРК Patriot

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міноборони Румунії "Радіо Свобода".

"Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "шахеди" і ракети", - написав український президент.

Водночас надання Україні Patriot підтвердили в румунському міністерстві оборони.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", - заявив речник оборонного відомства Константін Спіну.

Що передувало

30 серпня міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

2 вересня Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхая Константіна повідомив, що румунський уряд схвалив законопроєкт про передачу Києву Patriot.

Наступного дня нижня палата румунського парламенту ухвалила закон, який дозволить безоплатно передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.

5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив надання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.