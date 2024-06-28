"Україна - перше слово першої статті": Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Про це він сказав у своєму зверненні, яке записав на вокзалі Львова, по дорозі з Києва у Брюссель.

"Дорогі українці та українки! 28 червня 28 років тому було ухвалено Основний закон нашої держави. І сьогодні ми відзначаємо День Конституції України! Я записую це звернення дорогою з Києва у Брюссель, перебуваю у Львові. Місто, яке одним із перших зустрічає наших міжнародних партнерів, яке приймало наших людей та евакуаційні потяги з перших днів війни. І зараз я тут - у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що, згідно з 17-ю статтею Конституції захист України є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свого вибору на користь свободи, України, Європи", – наголосив президент.

За словами Зеленського, рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

"Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях - він складний, але Україна його здолає. Бо ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною", – сказав глава держави.

Він нагадав, що Конституція України є людиноцентричною, а війна Росії проти України – людинонищівною, і Путін завдає ударів не тільки по нашій землі, а й по конституційних свободах українців.

"Право всього нашого народу та нашої країни – це право на мир. Тому кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України – частини об’єднаної Європи, частини глобального світу. З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.