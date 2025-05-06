Україна посіла 20 місце в рейтингу Індексу гендерної рівності
В Україні вперше визначили Індекс гендерної рівності: країна посіла 20 місце серед 28
Про це повідомила уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, передає Укрінформ.
Вона зазначила: згідно з результатами, Україна посіла 20 місце серед 28 держав, зокрема усіх членів ЄС. Київ має загальний бал 61,4, а середній показник по Євросоюзу становить 70,2.
Левченко підкреслила, що Україна випередила в рейтингу Хорватію, Кіпр, Естонію, Словаччину, Грецію, Чехію, Угорщину та Румунію.
"Цей документ має величезне стратегічне значення. Він демонструє, що Україна серйозно працює і готується до вступу в ЄС. Ми не просто політично декларуємо наш євроінтеграційний курс, а втілюємо європейські стандарти у різних сферах", - акцентувала вона.
Водночас уповноважена зауважила: цьогоріч Україна вперше розрахувала Індекс гендерної рівності й це, за її словами, дозволить оцінити поточний стан рівності між жінками та чоловіками й окреслити стратегічні напрямки для реформ.
- 19 березня відбулася презентація онлайн-курсу "Рівність жінок і чоловіків у Збройних Силах України: політика і практика".
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