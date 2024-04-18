Україна повернула з окупації двох підлітків з Херсонщини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами 17-річна дівчина та 16-річний хлопець наразі перебувають у безпеці, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей", - наголосив Прокудін.

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Він додав, що з початку цього року з російської окупації вдалося повернути 61 дитину.