Україна повернула з окупації двох підлітків з Херсонщини
З російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами 17-річна дівчина та 16-річний хлопець наразі перебувають у безпеці, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
"Цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей", - наголосив Прокудін.
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Він додав, що з початку цього року з російської окупації вдалося повернути 61 дитину.
- Раніше волонтерській організації Save Ukraine вдалося повернути хлопчика-сироту та дівчинку з російської окупації на вільну територію України.
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