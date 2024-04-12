Повернення українських дітей: до роботи Міжнародної коаліції залучено вже 35 країн 

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

Під час другого пленарного засідання коаліції були представлені проєкти для залучення країн – членів коаліції до роботи над поверненням і реінтеграцією українських дітей, яких викрала Росія.

Ініціативи, що їх запропонувала Україна, охоплюють такі сфери: виявлення місцеперебування викрадених українських дітей, розробка механізмів їх повернення, участі у дипломатичних переговорах, підтримка дітей після повернення та забезпечення їхньої реабілітації, притягнення до відповідальності винуватих, а також проведення спільних інформаційних кампаній.

"Стратегічним пріоритетом України є створення умов для зростання всіх дітей у сімейному оточенні. Для реалізації цієї мети ми потребуємо підтримки та зміцнення спроможності сімей, які приймають у родину дітей, зокрема й тих, яких вдалося повернути з депортації. Важливим є також навчання та підготовка нових родин, поліпшення умов їхнього життя, забезпечення фінансової та психосоціальної підтримки", – наголосила представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.

Начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко запросила країни – учасниці коаліції співпрацювати з Україною задля притягнення до відповідальності злочинців, які спланували, організували й реалізували політику депортації українських дітей.

Зокрема, за її словами Україна потребує підтримки в системному навчанні фахівців, які розслідуватимуть злочини, скоєні проти дітей. Також важливим є зміцнення потенціалу зі збору доказів за умови відсутності доступу до тимчасово окупованих територій, свідків і потерпілих, документів та інших доказів.

Ще одним представленим напрямом роботи став проєкт інформаційної підтримки та світового розголосу теми депортації українських дітей.