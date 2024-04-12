Повернення українських дітей: до роботи Міжнародної коаліції залучено вже 35 країн
Під співголовуванням України та Канади відбулося чергове засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до роботи якої на сьогодні залучили вже 35 країн
Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.
Під час другого пленарного засідання коаліції були представлені проєкти для залучення країн – членів коаліції до роботи над поверненням і реінтеграцією українських дітей, яких викрала Росія.
Ініціативи, що їх запропонувала Україна, охоплюють такі сфери: виявлення місцеперебування викрадених українських дітей, розробка механізмів їх повернення, участі у дипломатичних переговорах, підтримка дітей після повернення та забезпечення їхньої реабілітації, притягнення до відповідальності винуватих, а також проведення спільних інформаційних кампаній.
"Стратегічним пріоритетом України є створення умов для зростання всіх дітей у сімейному оточенні. Для реалізації цієї мети ми потребуємо підтримки та зміцнення спроможності сімей, які приймають у родину дітей, зокрема й тих, яких вдалося повернути з депортації. Важливим є також навчання та підготовка нових родин, поліпшення умов їхнього життя, забезпечення фінансової та психосоціальної підтримки", – наголосила представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.
Начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко запросила країни – учасниці коаліції співпрацювати з Україною задля притягнення до відповідальності злочинців, які спланували, організували й реалізували політику депортації українських дітей.
Зокрема, за її словами Україна потребує підтримки в системному навчанні фахівців, які розслідуватимуть злочини, скоєні проти дітей. Також важливим є зміцнення потенціалу зі збору доказів за умови відсутності доступу до тимчасово окупованих територій, свідків і потерпілих, документів та інших доказів.
Ще одним представленим напрямом роботи став проєкт інформаційної підтримки та світового розголосу теми депортації українських дітей.
- Роботу коаліції офіційно запустили в лютому цього року. Загальна кількість країн – учасниць коаліції зросла до 35 завдяки приєднанню двох нових членів – Ліхтенштейну та Словенії.
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