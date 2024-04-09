Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей

Про це повідомив голова організації Микола Кулеба.

Врятований хлопчик останні сім років жив зі своєю бабусею, коли їхнє село окупували росіяни. Остаточно виїхати із села, яке постійно обстрілювали, вони вирішили лише тоді, коли в їхній двір рано-вранці прилетів снаряд й ударною хвилею зруйнував частину будинку.

Хлопчик тоді спав у своєму ліжку й опинився весь у глині, а наступні три дні спав в одязі, бо боявся, що не встигне втекти, як знов почнуть обстрілювати.

"Виїжджала родина з окупації дуже важко. На кордоні російські спецслужби влаштували літній жінці та хлопцю-сироті справжнє знущання — перепотрошили всі речі, повикидали все з сумок", — розповів Кулеба.

Сім’я врятованої дівчинки жила в місті, де вже в перші дні повномасштабного вторгнення залишилися тільки цивільні, тому воно було окуповане швидко. Тоді ж зникли зв'язок та інтернет й чутно було тільки вибухи десь далеко.

"Єдине, що тримало увесь цей час, — синтезатор, який був у них вдома. Зачиняли усі двері, зачиняли наглухо вікна, і тоді ще 8-річна дівчинка самотужки навчилася на ньому грати. Грала Гімн України, "Червону Калину", "Слава нашим ЗСУ", — розповів Кулеба.

Кулеба наголосив, що "наш найголовніший обовʼязок на сьогодні — врятувати якомога більше дітей та родин з дітьми від російської агресії та повернути їх в Україну".

Він також нагадав, що станом на сьогодні повернути з окупації вдалося вже 284 дитини, з яких 73 — сироти.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.

11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.