Україна повернула з окупованих територій ще 5 дітей

Про це заявив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Повернення наших дітей з окупації – це робота, яка ні на мить не припиняється. І от знову є радісні новини. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті", - зазначив він.

За його словами, найменшому з малюків – 2 роки.

Очільник ОДА зазначив, що зараз діти й дорослі у безпеці, з ними працюють психологи та лікарі.

Прокудін подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім’ям з тимчасово окупованих територій.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.