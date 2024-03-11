Україна повернула з окупованих територій ще 5 дітей
11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію
Про це заявив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Повернення наших дітей з окупації – це робота, яка ні на мить не припиняється. І от знову є радісні новини. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті", - зазначив він.
За його словами, найменшому з малюків – 2 роки.
Очільник ОДА зазначив, що зараз діти й дорослі у безпеці, з ними працюють психологи та лікарі.
Прокудін подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім’ям з тимчасово окупованих територій.
Що відомо про повернення дітей із ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.
16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.
20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.
24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.
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