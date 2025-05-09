Україна та ЄС мають домовленість, що всі переговорні напрямки щодо вступу до Євросоюзу відкриють одночасно, - Стефанішина

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно. Це рішення не заборонено ніякими європейськими нормами, але ніколи не спадала на думку така можливість. Ми її відкрили в першу чергу тому, що ми спроможні як держава", - сказала Стефанішина.

Водночас вона зазначила: наразі одна європейська держава не хоче вести будь-яких перемовин стосовно просування членства України в ЄС. Проте міністерка підкреслила, що уряд веде діалог з Угорщиною і, можливо, вдасться досягти результату.