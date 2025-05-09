Україна та ЄС мають домовленість, що всі переговорні напрямки щодо вступу до Євросоюзу відкриють одночасно, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна має домовленість з державами ЄС та Єврокомісією, що переговорні напрямки про вступ Києва до блоку відкриють одночасно
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно. Це рішення не заборонено ніякими європейськими нормами, але ніколи не спадала на думку така можливість. Ми її відкрили в першу чергу тому, що ми спроможні як держава", - сказала Стефанішина.
Водночас вона зазначила: наразі одна європейська держава не хоче вести будь-яких перемовин стосовно просування членства України в ЄС. Проте міністерка підкреслила, що уряд веде діалог з Угорщиною і, можливо, вдасться досягти результату.
- Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС нібито зруйнує угорську економіку. Він стверджує, що за 3 роки війни в Україні Будапешт витратив кілька мільярдів євро.
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