Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

"Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій - предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Мельничук.

Зазначимо, що підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.