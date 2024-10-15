Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
Кабінет міністрів України та уряд Республіки Маврикій 15 жовтня затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог
Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
"Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій - предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Мельничук.
Зазначимо, що підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.
- У червні Україна та Європейська комісія продовжили "транспортний безвіз" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
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