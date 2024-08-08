Україна підписала з Маврикієм угоду про безвіз
Очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін, підписали угоду про безвізовий режим
Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Сьогодні, 8 серпня, міністри провели переговори й зокрема обговорили поглиблення звʼязків між Україною і державами Африки, перспективи тристоронньої торгівлі, а також інвестиційної співпраці з Маврикієм.
Зазначено, що наприкінці переговорів Кулеба й Гобін підписали угоду про безвіз.
У МЗС пояснили, що вона "на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії".
Акцентується, що договір стане чинним після завершення внутрішніх процедур в Україні та Маврикію.
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