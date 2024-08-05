Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
У понеділок, 5 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав африканську країну Малаві, де провів переговори з президентом Лазарусом Чакверою
Про це Кулеба написав у соцмережі Х.
"У продовження діалогу між українським та малавійським лідерами я мав честь бути прийнятим президентом Лазарусом Чакверою у Лілонгве. Ми цінуємо тверду та послідовну позицію Малаві щодо російської агресії проти України, а також її підтримку комюніке Саміту миру", - сказав український міністр.
Він зазначив, що Україна усвідомлює серйозний вплив зміни клімату на продовольчу безпеку Малаві, тож за дорученням президента Володимира Зеленського він повідомив, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках програми Grain From Ukraine.
"Ми також обговорили потенціал взаємовигідної співпраці в сільському господарстві, фармацевтиці, діджиталізації та інших сферах”, - розповів голова МЗС
- Під час свого четвертого африканського турне міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії відвідає Малаві, Замбію та Маврикій.
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