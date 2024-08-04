Кулеба їде в африканське турне: які країни відвідає вперше
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю, 4 серпня, розпочне своє четверте африканське турне та вперше в історії відвідає Малаві, Замбію та Маврикій
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Зазначається, що турне Кулеби африканськими країнами триватиме з 4 по 8 серпня.
Як розповіли у Міністерстві, четверте африканське турне голови МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.
Так, у Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.
"У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу. Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма Grain From Ukraine", - йдеться у повідомленні МЗС.
Крім того, у Замбії міністр має обговорити розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.
У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.
- Також нещодавно Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
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