Кулеба їде в африканське турне: які країни відвідає вперше

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Зазначається, що турне Кулеби африканськими країнами триватиме з 4 по 8 серпня.

Як розповіли у Міністерстві, четверте африканське турне голови МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Так, у Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.

"У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу. Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма Grain From Ukraine", - йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того, у Замбії міністр має обговорити розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.

У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.