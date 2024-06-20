Кулеба розповів, де може відбутися другий Саміт миру
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня
Про це Кулеба заявив в етері телемарафону.
За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня. Втім, йдеться не лише про Саудівську Аравію.
"І тут є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", - зазначив Кулеба.
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Міністр вказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
- Упродовж 15 та 16 червня у Швейцарії зібралися понад 100 країн та міжнародних організацій, більшість із яких у підсумку підтримала спільне комюніке.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
- Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще не долучився до відновлення справедливого миру, доєднувались до комюніке Саміту миру й робити свій внесок.
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