Кулеба розповів, де може відбутися другий Саміт миру

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону.

За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня. Втім, йдеться не лише про Саудівську Аравію.

"І тут є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії: що обговорили та які його результати для України

Міністр вказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.