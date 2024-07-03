Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця вересня

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Слідом за продовженням “транспортного безвізу” між Україною та ЄС, продовжуємо спрощувати логістичні маршрути для наших перевізників з іншими країнами. Для бізнесу - це можливості розвитку, а для держави - збільшення експорту та економічного зростання", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Зазначається, що лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

У Міністерстві додали, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікують подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.