Україна домовилась із Норвегією про "транспортний безвіз"
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол з Норвегією про можливість перевозити вантажі без дозволів, так званий транспортний безвіз
Про це інформує Кабінет міністрів України.
"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Спрощений режим для двосторонніх і транзитних перевезень між Україною та Норвегією набирає чинності з 1 вересня.
Для користування "безвізом" перевізник повинен мати сертифікат, що засвідчує клас екологічності вантажівки Євро-5 або вище. Транспортні засоби нижчого класу також матимуть можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії було погоджено про дозволи на наступний рік.
Українські перевізники отримають 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.
Довідково. Угода про лібералізацію автомобільних перевезень між Європейським Союзом та Україною дозволяє виконувати двосторонні та транзитні перевезення без дозволів. Це стосується 35 країн.
Нагадаємо, у червні цього року Україна узгодила про "транспортний безвіз" з Північною Македонією. Також вдалось домовитись про квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.
- Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом 29 червня 2022 року у французькому Ліоні. Угода скасовує необхідність отримання дозволів українськими перевізниками для двосторонніх і транзитних перевезень в ЄС. Також вона дозволяє уникнути зупинки експорту нашої продукції через пункти пропуску.
- 16 вересня тогоріч Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз".
- 10 листопада 2022 року депутати Європарламенту ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом, яка скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.
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