Україна домовилась із Норвегією про "транспортний безвіз"

Про це інформує Кабінет міністрів України.

"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощений режим для двосторонніх і транзитних перевезень між Україною та Норвегією набирає чинності з 1 вересня.

Для користування "безвізом" перевізник повинен мати сертифікат, що засвідчує клас екологічності вантажівки Євро-5 або вище. Транспортні засоби нижчого класу також матимуть можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії було погоджено про дозволи на наступний рік.

Українські перевізники отримають 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

Довідково. Угода про лібералізацію автомобільних перевезень між Європейським Союзом та Україною дозволяє виконувати двосторонні та транзитні перевезення без дозволів. Це стосується 35 країн.

Нагадаємо, у червні цього року Україна узгодила про "транспортний безвіз" з Північною Македонією. Також вдалось домовитись про квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.