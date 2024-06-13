"Україно, вперед": Укрпошта презентувала марку з нагоди виходу нацзбірної з футболу на Євро-2024

Про це повідомляє Укрпошта.

Підкреслено, що марка надрукована на самоклейному папері у форматі буклета та має круглу перфорацію. Тираж становить 560 тис., а випуск здійснено за підтримки Української асоціації футболу. Художником марки "Україно, вперед!" є Антон Хрупін.

Зазначено, що в церемонії спецпогашення взяли участь головний тренер нацзбірої України з футболу Сергій Ребров, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк.

Марку вже можна знайти у відділеннях та філателістичних крамницях.

Фото: t.me/ukrposhta_news

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.