Українські фармвиробники зобов'язалися знизити ціни на ліки з 1 березня

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

До переліку увійшли ліки, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

З повним переліком найпопулярніших ліків, на які знизять ціни, можна ознайомитися тут.

Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку, зазначили в МОЗ.