Українські фармвиробники зобов'язалися знизити ціни на ліки з 1 березня
Українські фармвиробники підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
До переліку увійшли ліки, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.
З повним переліком найпопулярніших ліків, на які знизять ціни, можна ознайомитися тут.
Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку, зазначили в МОЗ.
- 5 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців. У разі відсутності таких він пообіцяв кадрові рішення.
- Пізніше Зеленський заявив, що на засіданні РНБО знайшли рішення, як знизити на 30% ціну на 100 медичних засобів із 1 березня.
- Уряд на засіданні 14 лютого ухвалив інші заходи для здешевлення ліків, зокрема щодо обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.
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