Українські виробники знизять ціни на сотню найбільш популярних ліків: Шмигаль розповів подробиці

Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За ініціативи президента Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня", - поінформував він.

Також уряд на засіданні 14 лютого ухвалив інші заходи для здешевлення ліків, зокрема щодо обмеження максимальної торговельної націнки для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

"Одночасно будемо посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно", - наголосив Шмигаль.

За його словами, в межах "Зимової підтримки" було рекордно розширено програму "Доступні ліки". Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн. Завдяки цьому щонайменше 500 тис. українців зможуть заощадити кошти на лікуванні. Шмигаль анонсував наступне оновлення влітку.

Починаючи з липня 2025 року, всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір із НСЗУ і відпускатимуть препарати за програмою "Доступні ліки".