Українські медіа є агентами змін, попри війну, - президентка Internews Network

Про це передає "Еспресо".

"Україна завжди була агентом змін", - зазначила Джині Бурго, згадавши про референдум 1991 року за незалежність країни. Також вона наголосила на тривалій співпраці Internews з Україною, яка почалася ще в 1994 році.

За словами Бурго, українські медіа продовжують впроваджувати інновації навіть у складних умовах. Як приклад вона навела впровадження концепції "журналістики рішень" в рамках програми USAID, що призвело до надання 80 малих грантів регіональним медіа по всій країні.

Президентка Internews відзначила значні законодавчі досягнення України в медіасфері, зокрема створення суспільного мовлення та ухвалення нового закону про медіа. "Цей закон не лише відповідає європейським стандартам, але в деяких аспектах навіть випереджає їх", - підкреслила вона.

Особливу увагу Бурго приділила викликам, з якими стикаються українські медіа під час війни. Вона навела приклад медіа з Маріуполя, яке зараз працює з трьома різними аудиторіями: внутрішньо переміщеними особами, біженцями за кордоном та людьми на окупованих територіях.

"Ця спільнота втратила забагато талановитих, чудових людей у цій війні. Людей, чию втрату неможливо відшкодувати", - сказала Бурго, віддаючи шану загиблим журналістам.

Незважаючи на ці виклики, президентка Internews висловила захоплення стійкістю українських медійників: "Ви надихаєте нас щодня тим, як продовжуєте працювати, досягати великих речей, притягувати до відповідальності російських солдатів за їхні злочини, тримати українську владу підзвітною народу, продовжувати робити свою роботу, повідомляючи правду".

Конференція National Media Talk відбувається 19-20 вересня у Києві і зібрала представників медіаспільноти, уряду та громадянського суспільства для обговорення актуальних питань розвитку медіа в Україні в умовах війни та на шляху до європейської інтеграції.