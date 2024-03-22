"Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС": російські фейки за 21 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Ряд російських пропагандистських TG-каналів поширив повідомлення: "Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС на Дніпровському водосховищі Запоріжжя".

Фейк: Ворожий TG-канал "Осташко! Важное" написав: "МО України запустило рекламу із закликом до французів воювати на боці ЗСУ".

Фейк: Ворожий TG-канал "Украина.ру" поширив колаж буцімто українського інформагентства УНІАН, на якому поєднані фотографії президента України Володимира Зеленського і фото Адольфа Гітлера, та міститься напис "Білгород бомбили всього два рази. Фото головнокомандувачів, відповідальних за це".