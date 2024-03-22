"Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС": російські фейки за 21 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 21 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Ряд російських пропагандистських TG-каналів поширив повідомлення: "Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС на Дніпровському водосховищі Запоріжжя".
Фейк: Ворожий TG-канал "Осташко! Важное" написав: "МО України запустило рекламу із закликом до французів воювати на боці ЗСУ".
Фейк: Ворожий TG-канал "Украина.ру" поширив колаж буцімто українського інформагентства УНІАН, на якому поєднані фотографії президента України Володимира Зеленського і фото Адольфа Гітлера, та міститься напис "Білгород бомбили всього два рази. Фото головнокомандувачів, відповідальних за це".
- 19 березня російська розвідка запустила фейк, буцімто Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів.
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