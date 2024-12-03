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Українці Євгенія Сиворка та Олександр Чубко отримали міжнародну премію як найкращі локальні фіксери

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
12:43
Суспільство Військова журналістика

Міжнародну премію News Fixer Award у 2024 році розділили українські фіксери Євгенія Сиворка та Олександр Чубко, які допомагали іноземним ЗМІ висвітлювати війну в Україні

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Про це йдеться на сайті премії Курта Шорка. 

"Якість усіх робіт, що увійшли до шорт-листа, була надзвичайно високою, і це правильно, що нагороду розділили між собою два фіксери, які відзначилися своєю винахідливістю та наполегливою працею у пошуку важкодоступних інтерв'юерів, знаходженні та відстеженні сюжетів, чудових військових та соціальних джерел, практичних здібностей та особистої хоробрості", - зазначили організатори. 

Євгенію Сиворку, яка регулярно працювала для Wall Street Journal, судді відзначили за журналістську проникливість, контактну базу та чуйність, які допомогли створити важливі та ексклюзивні репортажі про війну Росії проти України. Водночас судді також оцінили журналістські навички, включаючи глибоку мережу джерел, мужність та емпатичну, шанобливу манеру спілкування Олександра Чубка, який працював з New York Times. 

"Премія News Fixer має на меті відзначити людей, які рідко отримують визнання, але часто наражаються на небезпеку, і які зазвичай виступають в ролі очей і вух іноземних кореспондентів на місцях. Премія була натхненна журналісткою-фрілансером, письменницею та подругою Курта Шорка Анною Гусарською і віддає належне життєво важливій ролі, яку ці неоспівані герої відіграють у висвітленні подій зі складних, небезпечних і ворожих місць", - наголосили організатори. 

  • 21 травня у Києві відбулось шосте вручення премії імені Георгія Гонгадзе для українських журналістів та журналісток - її отримала радіоведуча, продюсерка Тетяна Трощинська. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
журналісти
Війна з Росією
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