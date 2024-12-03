Українці Євгенія Сиворка та Олександр Чубко отримали міжнародну премію як найкращі локальні фіксери

Про це йдеться на сайті премії Курта Шорка.

"Якість усіх робіт, що увійшли до шорт-листа, була надзвичайно високою, і це правильно, що нагороду розділили між собою два фіксери, які відзначилися своєю винахідливістю та наполегливою працею у пошуку важкодоступних інтерв'юерів, знаходженні та відстеженні сюжетів, чудових військових та соціальних джерел, практичних здібностей та особистої хоробрості", - зазначили організатори.

Євгенію Сиворку, яка регулярно працювала для Wall Street Journal, судді відзначили за журналістську проникливість, контактну базу та чуйність, які допомогли створити важливі та ексклюзивні репортажі про війну Росії проти України. Водночас судді також оцінили журналістські навички, включаючи глибоку мережу джерел, мужність та емпатичну, шанобливу манеру спілкування Олександра Чубка, який працював з New York Times.

"Премія News Fixer має на меті відзначити людей, які рідко отримують визнання, але часто наражаються на небезпеку, і які зазвичай виступають в ролі очей і вух іноземних кореспондентів на місцях. Премія була натхненна журналісткою-фрілансером, письменницею та подругою Курта Шорка Анною Гусарською і віддає належне життєво важливій ролі, яку ці неоспівані герої відіграють у висвітленні подій зі складних, небезпечних і ворожих місць", - наголосили організатори.