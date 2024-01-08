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Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн

8 січня, 2024 понедiлок
14:51
Суспільство

Відтепер українці в Польщі, а також школярі та студенти українських навчальних закладів зможуть безплатно вивчати польську мову або підвищувати рівень знань онлайн завдяки інноваційній системі Lingva Polska

Як повідомили творці такої ініціативи, програма отримала відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, який дозволяє використовувати цю систему в навчальному процесі.

Аби допомогти українцям, які бажають опанувати польську, Асоціація інноваційної та цифрової освіти розробила систему вивчення польської мови Lingva Polska. Програма навчання складається з 30 модулів по 5 уроків та містить 10 000+ вправ на кожному рівні (А1 та А2). Кожен урок має свій тематичний діалог та 50-70 завдань до нього для засвоєння матеріалу. Навчання відбувається на реалістичних діалогах (кейсах), які озвучують носії мови. Крім того, в процес включений принцип гейміфікації, завдяки якому учень змагається із собою на швидкість та правильність виконання вправ. Програма спрямована на розвиток мовної інтуїції, що дозволяє будувати речення так, як це роблять носії мови. Додатково в інтерфейс системи включена спеціальна віртуальна клавіатура з літерами польського алфавіту, яких немає на звичайних клавіатурах комп'ютерів.

Тільки за перший тиждень на порталі проєкту вже зареєструвалися понад 10 000 користувачів. Зареєструватися може кожен охочий за посиланням https://lingvapl.org/register.

Для зручності команда проєкту також створила коротке навчальне відео, яке допоможе швидко розпочати навчання. 

"Програма Lingva Polska містить увесь наш позитивний багаторічний досвід навчання іноземних мов українців. Користувачі проходять велику кількість різноманітних вправ і засвоюють понад 10 000 фраз, які зможуть вільно використовувати під час спілкування. Ми дуже ретельно підходили до створення цього продукту, тому пропрацьовувався кожний елемент системи: це й авторські візуалізації до навчального контенту, і діалоги, озвучені носіями мови – професійними дикторами тощо. Наразі вже доступні найпопулярніші рівні А1 та А2", – розповіла виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав.

"Зважаючи на те, що Польща є стратегічним партнером України й багатьом українцям зараз потрібно вільно спілкуватися польською, МОН вітає створення програми Lingva Polska. Ми раді, що в українців зʼявляються безплатні можливості для вивчення іноземних мов, адже це сприяє розвитку особистості та відкриває безліч нових можливостей. Тож тепер усі українці за кордоном і в Україні мають змогу безплатно вивчати польську мову, а вчителі й учительки можуть використовувати цю програму в школах, щоб зробити навчання цікавішим та кориснішим", – розповів заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків.

Відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, який за 20 років допоміг тисячам людей опанувати 5 іноземних мов і є автором методики Lingva Polska, пояснив:

"Існує хибна думка, що для вільного володіння іноземною мовою потрібно знати багато слів та використовувати їх згідно з правилами. Але жоден носій жодної мови у світі так не робить. Завдяки нашій програмі користувач вивчає польську мову, як рідну, і отримує впевненість у тому, що може розуміти та говорити польською мовою. Програма закохує користувача у власну здатність спілкуватись польською мовою вже з перших уроків, коли навчання стає не складною рутиною, а цікавою пригодою".

Проєкт привернув увагу Deloitte Poland Foundation, який став його партнером і запропонував свою фінансову підтримку.

"Ми раді, що зробили внесок у створення такого інноваційного та корисного інструменту. Сподіваємось, що Lingva Polska допоможе багатьом українцям подолати мовний бар’єр. Вивчення польської мови є одним зі способів допомогти українцям адаптуватися в новій для себе країні, а молодому поколінню українців та поляків – краще розуміти одне одного", – наголосив Адам Марюк, президент правління Deloitte Foundation Poland.

Раніше Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством освіти і науки України запустила Екосистеми з вивчення і тестування рівня володіння українською та англійською мовами. Асоціація також є автором системи вивчення англійської та німецької мов Lingva.Skills, яка минулого року увійшла до Національного реєстру рекордів  як наймасовіший освітній онлайн-проєкт України, а у 2019 році була включена Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) до ТОП-10 соціальних стартапів Східної Європи. Наразі в цьому проєкті користувачі вже виконали понад 200 млн вправ.

Довідково. За даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, лише 22% українців, що мають статус біженців у Польщі, вивчили польську мову, при тому більшість з них – поверхово. Лише 10% українців можуть спілкуватись польською вільно. При цьому основними бар’єрами, які заважають опанувати іноземну мову, українці визначили такі: брак часу (38%) та брак фінансів (33%). 

За даними МОН, в Україні наразі польську мову вивчають майже 90 000 учнів. Вона посідає четверте місце серед усіх іноземних мов, які вивчають у школах.


 
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