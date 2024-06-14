Укренерго попередило про ускладнення ситуації в енергетиці наступного тижня: причина

Про це заявив директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди".

Він наголосив, що відключень електроенергії не вдасться уникнути через прогнозоване зростання споживання у зв'язку зі спекою, а також виведення чергового енергоблока АЕС у ремонт.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині 20-х чисел червня ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - наголосив Кудрицький.

Директор Укренерго пояснив, що ремонти - це кампанія перезавантаження палива. Тому такий процес перенести не можна, адже коли паливо перегорає, його потрібно міняти, і, за його словами, відтермінувати цю дію надовго неможливо.

"Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС",- сказав він.