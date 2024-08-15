Укрзалізниця з вересня припинить продаж квитків на старому сайті 

Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, старий сайт, розроблений у 2017 році на замовлення УЗ, перестане працювати з 1 вересня. Проте пасажири зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок і новий сайт УЗ, а також в сторонніх сервісах із продажу залізничних квитків.

З осені за старим доменом буде відкриватися вже новий сервіс. Водночас клієнти ще зможуть зайти на стару версію сайту, щоб переглянути квитки.

Перцовський також повідомив, що наразі Укрзалізниця продає онлайн 85% квитків, та додав, що це "один з найвищих показників у Європі".