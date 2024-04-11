Укрзалізниця запустила моніторинг квитків у застосунку з можливістю автовикупу: деталі

Про це компанія повідомила у Telegram.

Укрзалізниця зазначила, що надала доступ до цього сервісу всім користувачам після його попереднього тестування, у якому взяли участь 3225 людей.

Тепер всі користувачі застосунку Укразалізниці, авторизовані через Дія.Підпис, можуть:

здійснювати моніторинг квитків на поїзди, які вже є у продажу (також є можливість відстежити наявні місця)

здійснювати моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Якщо користувач моніторить конкретний поїзд, йому слід увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

"Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", - розповіли в УЗ.

Коли необхідні квитки будуть знайдені - застосунок надішле пуш-сповіщення. Водночас якщо функція автовикупу активована, користувач отримає пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

В Укрзалізниці наголошують: автоматична купівля квитків та їх моніторинг недоступні для поїздів до та з Польщі (крім Інтерсіті+), а також прямого поїзда Київ - Відень. Однак водночас користувачі можуть отримати сповіщення щодо відкриття продажу квитків на ці напрямки.