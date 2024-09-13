Умань готова прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантує, – Держетнополітики

Про це повідомила пресслужба Державної служби з етнополітики та свободи совісті за підсумками засідання робочої групи напередодні.

Наразі Україна розв'язує питання щодо порядку перетину кордону України, забезпечення безпеки паломників, облаштування зони паломництва в місті Умань, умови проживання та харчування паломників, а також створення інших належних умов для вираження ними своїх релігійних почуттів.

"Міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників, зазначивши, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Водночас вона зауважила, що через обмежену кількість укриттів, необхідних для значної кількості паломників, місто не може гарантувати стовідсоткову безпеку. Це створює значні виклики для місцевої влади та вимагає максимальної координації зусиль усіх залучених сторін", - ідеться у повідомленні Держетнополітики.

За результатами обговорення були сформульовані відповідні протокольні рішення та конкретизовано план дій щодо забезпечення належної координації всіх залучених до організації паломництва сторін, наголосили в урядовій організації.

Нагадаємо, цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 2–4 жовтня.