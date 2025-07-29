УПЦ МП не зможе побудувати протестний рух, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це в етері Еспресо заявив заступник голови СБУ у 2014-2015 роках генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Він прокоментував можливі протести вірян на тлі того, що церкву перевіряють щодо афілійованості з РПЦ.

"Це не церква, це псевдорелігійна організація, яка тримається у своїй основі на грошах і ідеології, яка нічого не має спільного, як вони говорять, з істинним православ'ям. І у своїй більшості ті, хто керує цим угрупованням, - вони бізнесмени від церкви. Ті люди, які там у щось вірять, - їх можна задурити, їх можна підняти, їх можна навіть повести кудись. Але хтось має вести", - сказав Ягун.

Він додав, що "тих буйних, які готові вести і взяти на себе відповідальність у РПЦ в Україні, надзвичайно мало".

"Вони не дуже воліють світитися, тому що чим більше світишся, тим менше можливості заробляти гроші. А заробляти гроші в них у певний момент просто припиниться можливість, тому що, якщо вони не релігійна організація і вони відповідним чином не зареєструються, будуть платити податки і всі їхні свічні заводики полетять в тартарари", - зазначив генерал-майор.

Ягун додав, що є небезпека таких протестів і цю небезпеку враховують, її контролюють.

"Але сказати, що вони зможуть на цьому побудувати цілий протестний рух, - я не вірю в це. Тому що їх можна дуже швидко розорганізувати і поставити на місце, і вони про це дуже добре знають. Інших можливостей у Росії вивести людей на вулиці немає. Тому що ті проблеми, які в нас є, чітко зрозумілі громадянам, і та певна категорія людей, які й готові були б вийти на якісь там протести, їх настільки мала кількість, що вони точно не зіграють погоди", - підсумував він.

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