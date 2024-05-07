Уряд продовжив на місяць відстрочки від призову працівників підприємств
У вівторок, 7 травня, Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити на місяць термін дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації працівників підприємств
Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.
Згідно з рішенням, продовження відбуватиметься автоматично й стосується лише тих відстрочок, термін дії яких не закінчився у день ухвалення постанови.
За словами заступника Міністра економіки Ігора Фоменко, оскільки 18 травня набуде чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з яким у законодавстві України відбудуться зміни щодо бронювання військовозобов’язаних, наразі уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.
"Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами", - пояснив він.
- 3 травня повідомлялось, що в Україні змінили правила бронювання чиновників. Зокрема чоловіки призовного віку, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані.
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