Уряд продовжив на місяць відстрочки від призову працівників підприємств

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Згідно з рішенням, продовження відбуватиметься автоматично й стосується лише тих відстрочок, термін дії яких не закінчився у день ухвалення постанови.

За словами заступника Міністра економіки Ігора Фоменко, оскільки 18 травня набуде чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з яким у законодавстві України відбудуться зміни щодо бронювання військовозобов’язаних, наразі уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

"Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами", - пояснив він.