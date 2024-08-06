Уряд розширив перелік соцпослуг, які можна отримати у ЦНАПах
Уряд розширив перелік соціальних послуг, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адміністративних послуг України
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації і Міністерство соціальної політики.
Зокрема серед послуг, які незабаром можна буде оформити в ЦНАПі, такі:
- взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України;
- внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна;
- призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.
"ЦНАПи, розташовані максимально близько до мешканців громади і облаштовані до потреб різних категорій людей, забезпечують швидкий, зручний і безбар’єрний доступ до послуг. Тому розширення переліку цих послуг є критично важливим", - додали у Мінсоцполітики.
- Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП, повідомили у Мінцифри.
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