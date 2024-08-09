Уряд виділив 2,7 млрд грн на відбудову населених пунктів у чотирьох областях
Кабінет Міністрів України доручив виділення 2,7 млрд грн на відбудову населених пунктів на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині та Сумщині
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що торік уряд започаткував експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, йдеться про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Тростянець на Сумщині.
"Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", - написав Шмигаль.
Кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.
- Мешканці Донеччини, Сумщини та Харківщини в межах експериментального проєкту отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе