Уряд виділив 2,7 млрд грн на відбудову населених пунктів у чотирьох областях

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що торік уряд започаткував експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, йдеться про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Тростянець на Сумщині.

"Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", - написав Шмигаль.

Кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.