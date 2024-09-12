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Урядова модель підвищення тютюнового акцизу недостатньо ефективна порівняно з альтернативною, – дослідження

Олена Будько
12 вересня, 2024 четвер
14:32
Суспільство

Експерти Віденського інституту порівняли дві моделі підвищення тютюнового акцизу в  Україні, оцінивши вплив підвищення тютюнової акцизної ставки в Україні на фінансові надходження до бюджету, поширеність вживання тютюнових виробів і запобігання смертності

Зміст

Результати аналізу опублікувала громадська організація "Центр громадянського представництва "Життя"".

Фахівці Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (wiiw) опублікували "Аналіз фіскального та медичного впливу підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні". Це порівняння урядової пропозиції щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби, описаної в проєкті Закону №11090, та альтернативної, прописаної в законопроєкті №11090-3. Науковці оцінювали вплив підвищення тютюнової акцизної ставки в Україні на фінансові надходження до бюджету, поширеність вживання тютюнових виробів і запобігання смертності, використовуючи модель симуляції акцизного податку на тютюн (TETSiM).

Нагадаємо, урядовий законопроєкт, який 4 червня прийняли за основу в першому читанні, пропонує підвищити акциз на сигарети та сигарили до 90 євро/1000 шт. до 2028 року, а на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) – лише до 72 євро. Тобто уряд пропонує створити податкову преференцію для ТВЕН у розмірі 20%.

Модель альтернативного законопроєкту № 11090-3 пропонує гармонізоване підвищення акцизної ставки на сигарети, сигарили та ТВЕН до 120 євро/1000 шт. до 2028 року.

Аналіз показав, що урядова модель підвищення акцизу призведе до відновлення зростання епідемії вживання тютюну після 2026 року

Як показує дослідження, урядова модель підвищення акцизу є програшною для громадського здоровʼя. У разі ухвалення законопроєкту №11090 в теперішньому вигляді рівень споживання тютюну знизиться лише на 3,3%, а після 2026 року знову почне зростати. Тож зусилля, спрямовані на захист громадського здоровʼя, будуть нівельовані. Якщо ж рівномірно збільшити акциз до 120 євро/1000 шт., поширеність епідемії вживання тютюну стабільно падатиме і до 2028 року знизиться на 8,4%, – стверджують науковці.

Скриншот з "Аналізу фіскального та медичного впливу підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні"

"Податкова преференція для ТВЕН сприятиме заміщенню, а не відмові від куріння, а подеколи й використанню обох продуктів. Це призведе до зростання епідемії вживання тютюнових та нікотинових виробів, збільшенню кількості захворювань та навантаження на систему охорони здоровʼя, а також поглибленню демографічної кризи в Україні", – вважають експерти.

Урядова модель підвищення тютюнового акцизу дасть змогу врятувати життя 65 тисячам українців до 2028 року, тоді як альтернативна (120 євро/1000 шт. до 2028 р.) зможе запобігти 165 тисячам передчасних смертей. Таким чином, стверджують дослідники, інтенсивніша модель підвищення акцизів на тютюнові вироби вбереже на 100 тисяч українців більше.

Скриншот з "Аналізу фіскального та медичного впливу підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні"

Урядова модель підвищення акцизу призведе до недонадходження в Держбюджет в розмірі 66 млрд грн у порівнянні з альтернативною

За даними фахівців, модель законопроєкту №11090 з преференцією 20% для ТВЕН дасть змогу залучити до бюджету додаткові 3,69 млрд євро (157,8 млрд грн) до 2028 року, натомість альтернативна принесе 5,22 млрд євро (223,7 млрд грн) додаткових податкових надходжень. 

Скриншот з "Аналізу фіскального та медичного впливу підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні"

Тож, за даними аналізу, альтернативна модель вигідніша для держави щонайменше на 41%, або 1,53 млрд євро (65,9 млрд грн). Якщо ж врахувати зменшення тягаря на систему охорони здоровʼя та збереження працездатності населення, ця цифра збільшується кратно.

"Рівномірне підвищення акцизу на сигарети, сигарили та ТВЕН до 120 євро/1000 шт. до 2028 року однозначно є виграшним рішенням для України: це дозволить до 2028 року знизити поширеність вживання тютюну та нікотину на 8,4%, вберегти від передчасної смерті 165 тисяч українців та акумулювати до Держбюджету додаткових 224 млрд грн", – зазначив Дмитро Купира, виконавчий директор ГО "Життя".

  • Нагадаємо, Україна з 2021 року гармонізувала акцизний податок на сигарети, сигарили та ТВЕН. Таке рішення продемонструвало свою ефективність: надходження в Держбюджет від акцизів на ТВЕН зросли вшестеро лише за рік (з 1,7 млрд грн у 2020 році до 10,2 млрд грн у 2021 році). 
  • Всесвітня організація охорони здоровʼя визнала таке рішення найкращою міжнародною практикою і закликає й надалі оподатковувати ТВЕН на рівні з сигаретами, оскільки наявні незалежні дані підтверджують руйнівну шкоду для здоровʼя людини внаслідок вживання тютюнових виробів для нагрівання.
Теги:
Економіка
Здоров'я
ВООЗ
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