В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
У неділю, 21 вересня, у гіпермаркеті "Епіцентр" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
Про це повідомляють видання Big Kyiv, Інформатор, а також місцеві Telegram-канали.
У магазині спрацювала пожежна сигналізація. На відео, які поширилися соцмережами видно, як покупці покидають другий поверх гіпермаркета.
Офіційної інформації щодо причини загоряння наразі немає, втім у мережі пишуть, що підпал міг вчинити відвідувач.
Також наразі не повідомляється про те, чи є постраждалі.
За даними видання Інформатор, станом на 19:00 пожежу вдалося загасити співробітникам "Епіцентру", ще до приїзду рятувальників.
- 16 вересня в одній із палат Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні сталася пожежа. З медзакладу евакуювали 69 людей, один пацієнт загинув.
