В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа

Про це повідомляють видання Big Kyiv, Інформатор, а також місцеві Telegram-канали.

У магазині спрацювала пожежна сигналізація. На відео, які поширилися соцмережами видно, як покупці покидають другий поверх гіпермаркета.

Офіційної інформації щодо причини загоряння наразі немає, втім у мережі пишуть, що підпал міг вчинити відвідувач.

Також наразі не повідомляється про те, чи є постраждалі.

За даними видання Інформатор, станом на 19:00 пожежу вдалося загасити співробітникам "Епіцентру", ще до приїзду рятувальників.