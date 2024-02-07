В Києві пройде форум  громадянського суспільства "Сталимо перемогу"

Форум має на меті об'єднати партнерів для формування ефективних пропозицій щодо демократичної стійкості та якісної взаємодії в умовах війни, а також спільного пошуку відповідей на виклики 2024-2025 років.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Теми форуму включають в себе:

міжнародна підтримка, гранти, кредити, обмін досвідом.

капітал: демографічна криза, виховання нових еліт, освіта та культура.

питання: реабілітація ветеранів, соціальна справедливість, держава вдячності.

в нових умовах: релокація, взаємодія бізнесу та влади.

та пошук нових партнерів.

Учасники форуму отримають можливість:

Обміну ідеями та досвідом з представниками ключових галузей.

Взаємодії з експертами у панельних дискусіях та презентаціях.

Мережування з учасниками з різних сфер діяльності.

Цей захід проводиться ГО "АНТС" в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цього заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.