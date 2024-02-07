В Києві пройде форум громадянського суспільства "Сталимо перемогу"
Мережа захисту національних інтересів АНТС організовує форум громадянського суспільства "СТАЛИМО ПЕРЕМОГУ: від стійкості громадян до держави вдячності". Форум пройде 9 лютого в Києві
Форум має на меті об'єднати партнерів для формування ефективних пропозицій щодо демократичної стійкості та якісної взаємодії в умовах війни, а також спільного пошуку відповідей на виклики 2024-2025 років.
Еспресо - інформаційний партнер заходу.
Теми форуму включають в себе:
- міжнародна підтримка, гранти, кредити, обмін досвідом.
- капітал: демографічна криза, виховання нових еліт, освіта та культура.
- питання: реабілітація ветеранів, соціальна справедливість, держава вдячності.
- в нових умовах: релокація, взаємодія бізнесу та влади.
- та пошук нових партнерів.
Учасники форуму отримають можливість:
- Обміну ідеями та досвідом з представниками ключових галузей.
- Взаємодії з експертами у панельних дискусіях та презентаціях.
- Мережування з учасниками з різних сфер діяльності.
Цей захід проводиться ГО "АНТС" в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цього заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.
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