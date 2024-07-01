В Одесі відкрили ще чотири пляжні зони

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що обласна адміністрація підписала з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" спільний наказ про доступ людей до пляжних ділянок. Тож відсьогодні в Одесі є ще чотири додаткових офіційно відкритих зони, зокрема:

інклюзивний пляж;

пляж True Man Sun of a Beach;

два пляжі Red Line.

В ОВА підкреслюють, що цей список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

Там також нагадали, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.