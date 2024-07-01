В Одесі відкрили ще чотири пляжні зони
В Одесі поступово доповнюються зони для купання та оздоровлення. У понеділок, 1 липня, у місті офіційно відкрили для відвідування ще чотири пляжі
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що обласна адміністрація підписала з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" спільний наказ про доступ людей до пляжних ділянок. Тож відсьогодні в Одесі є ще чотири додаткових офіційно відкритих зони, зокрема:
- інклюзивний пляж;
- пляж True Man Sun of a Beach;
- два пляжі Red Line.
В ОВА підкреслюють, що цей список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.
Там також нагадали, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.
- 8 червня в Одесі відкрили перший пляж для купання та оздоровлення - "Калетон". Загалом цього літа планується відкрити доступ до ще 19 одеських пляжів.
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