В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
У суботу, 8 червня, в Одесі відкрили перший пляж для купання та оздоровлення - "Калетон". Загалом цього літа планується відкрити доступ до ще 19 одеських пляжів
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військова адміністрація підписала спільний із командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.
Фото: Одеська ОВА
Кіпер додав, що список відкритих пляжів згодом буде доповнюватися в міру проходження перевірок. В ОВА розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також в одній лагуні в Ізмаїльському районі.
Очільник ОВА нагадав, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів - перебування людей біля моря заборонено.
- Водночас у КМДА заявили, що в столиці не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану, а містянам порадили не відвідувати пляжі та зони відпочинку.
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