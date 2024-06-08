В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військова адміністрація підписала спільний із командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

Фото: Одеська ОВА

Кіпер додав, що список відкритих пляжів згодом буде доповнюватися в міру проходження перевірок. В ОВА розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також в одній лагуні в Ізмаїльському районі.

Очільник ОВА нагадав, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів - перебування людей біля моря заборонено.