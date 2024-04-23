У КМДА розповіли, чи відкриватимуть у столиці пляжний сезон

Про це інформує КМДА, посилаючись на рішення, прийняте на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що попри це фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Вони обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах, тощо.