У КМДА розповіли, чи відкриватимуть у столиці пляжний сезон
У Києві не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану, а містянам радять не відвідувати пляжі та зони відпочинку
Про це інформує КМДА, посилаючись на рішення, прийняте на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що попри це фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Вони обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах, тощо.
- Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в місті розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон, але лише після перевірки відповідних служб.
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