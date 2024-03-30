В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в місті розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон, але лише після перевірки відповідних служб
Про це Кіпер розповів у коментарі Суспільному.
За його словами, торік в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів з двох причин: для оздоровлення людей, зокрема військових, та через виникнення стихійних пляжів.
"Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття", - зазначив він.
Для того, щоб відкрити пляжі цього року, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами. Наразі вже є напрацьований алгоритм роботи.
"Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі, останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати", - сказав Кіпер.
- 20 серпня 2023 року на одеський пляж Ланжерон принесло якірну міну. ДСНС евакуювало відпочивальників. 12 серпня 2023 року перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі, проте Ланжерон не входить до їхнього переліку.
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