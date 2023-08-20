На одеський пляж Ланжерон принесло морську міну, відпочивальників евакуюють
У неділю, 20 серпня, на одеський пляж Ланжерон принесло якірну міну - ДСНС евакуює відпочивальників
Про це пише видання "Думская".
Про міну повідомили очевидці. ДСНС, що прибули на місце події, відзначили предмет, схожий на якірну міну за хвилерізом на пляжі. Пізніше цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".
Відпочивальників було евакуйовано з пляжу, водолази обстежують акваторію.
"Нагадуємо: мінна небезпека залишається досить високою, в морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще із початку повномасштабного вторгнення, а також можливі виявлення річкових, що принесло з наслідками великої повені після підриву Каховської ГЕС. Перебуваючи на не убезпечених, не перевірених, не відкритих офіційно пляжах ви наражаєте себе на небезпеку", - нагадали у міській владі Одеси.
- 12 серпня перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі, проте Ланжерон не входить до їхнього переліку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе