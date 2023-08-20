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На одеський пляж Ланжерон принесло морську міну, відпочивальників евакуюють

20 серпня, 2023 неділя
18:09
Війна з Росією

У неділю, 20 серпня, на одеський пляж Ланжерон принесло якірну міну - ДСНС евакуює відпочивальників

Про це пише видання "Думская".

Про міну повідомили очевидці. ДСНС, що прибули на місце події, відзначили предмет, схожий на якірну міну за хвилерізом на пляжі. Пізніше цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".

Відпочивальників було евакуйовано з пляжу, водолази обстежують акваторію.

"Нагадуємо: мінна небезпека залишається досить високою, в морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще із початку повномасштабного вторгнення,  а також можливі виявлення річкових, що принесло з наслідками великої повені після підриву Каховської ГЕС. Перебуваючи на не убезпечених, не перевірених, не відкритих офіційно пляжах ви наражаєте себе на небезпеку", - нагадали у міській владі Одеси.

  • 12 серпня перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі, проте Ланжерон не входить до їхнього переліку.
Одеса
Одещина
ДСНС
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