В Одесі відкрився 27 в Україні центр рекрутингу української армії
У п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрили центр рекрутингу української армії, де громадяни можуть отримати консультації, інформацію про частини, посади та умови служби
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що це вже 27 центр рекрутингу в Україні. Він відкрився в Одесі на вулиці Косівська, 2-д.
Там громадяни можуть отримати консультації, інформацію про частини та посади, умови служби з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, в п’ятницю з 9:00 до 16:45. Також доступна консультація за телефоном 095 1234979 або через месенджери та електронну адресу [email protected].
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14 червня, в ЦНАПі Івано-Франківська запрацював центр рекрутингу Міністерства оборони України.
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