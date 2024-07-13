В Одесі відкрився 27 в Україні центр рекрутингу української армії

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це вже 27 центр рекрутингу в Україні. Він відкрився в Одесі на вулиці Косівська, 2-д.

Там громадяни можуть отримати консультації, інформацію про частини та посади, умови служби з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, в п’ятницю з 9:00 до 16:45. Також доступна консультація за телефоном 095 1234979 або через месенджери та електронну адресу [email protected].