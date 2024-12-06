В Одесі водій "протягнув" на дверях автівки співробітника ТЦК: військовослужбовець отримав струс мозку

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався напередодні, 5 грудня.

"На законні вимоги показати військово-облікові документи, водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань", - розповіли в ТЦК.

У результаті військовослужбовець отримав струс головного мозку і був змушений звернутися по меддопомогу. Його ушпиталили.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію та засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України та через стан здоров’я були переведені у тилові підрозділі, де виконують важливу роботу з забезпечення обороноздатності країни", - наголосили в ТЦК.

Там також додали, що особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.